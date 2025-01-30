РКН впервые составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян

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Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

Рассмотрение протокола назначено на 5 февраля. Аналогичная жалоба будет также рассмотрена в отношении сайте с онлайн-курсами Coursera Inc. Отмечается, что обеим компаниям грозит штраф до 6 миллионов рублей.

Discord был заблокирован 8 октября 2024 года за нарушение требований российского закона. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Российские власти просили создателей мессенджера удалить нелегальный контент, однако в ответ получили бездействие, из-за которого Discord был заблокирован, объяснили в Госдуме. В начале октября Роскомнадзор просил сервис удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

При этом работу мессенджера в России могут восстановить, если сервис выполнит требования в рамках российского закона, отмечали в ГД.