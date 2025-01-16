Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мессенджер Discord блокируется в России в штатном режиме. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что платформа вновь заработала в России.

Discord был заблокирован 8 октября 2024 года за нарушение требований российского закона. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Российские власти просили создателей мессенджера удалить нелегальный контент, однако в ответ получили бездействие, из-за которого Discord был заблокирован, объяснили в Госдуме. В начале октября Роскомнадзор просил сервис удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

При этом работу мессенджера в России могут восстановить, если сервис выполнит требования в рамках российского закона, говорил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

