WSJ: спецслужбы Франции взломали телефон Дурова еще в 2017 году

Фото: vk.com/Павел Дуров

Спецслужбы Франции взломали телефон основателя Telegram Павла Дурова еще в 2017 году. О секретной операции стало известно от информированных источников, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как говорится в материале издания, основанием для таких мер стало предположение, что мессенджер могут использовать террористы ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) для вербовки и организации терактов.

По словам источников, операция получила кодовое название "Пурпурная музыка".

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. По словам следователей, основатель мессенджера якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело можно будет считать политическим, если Франция не представит серьезных доказательств вины Дурова. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также назвал задержание предпринимателя политическим делом.