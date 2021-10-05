В Facebook и Instagram заявили, что восстанавливают работу после сбоя

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Фото: depositphotos/Mactrunk
В Facebook и Instagram начали работы по восстановлению функционирования социальных сетей после глобального сбоя.
Уточняется, что специалисты пытаются восстановить доступ к приложениям и сервисам компании.
"Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", – заявили в Facebook в своем Twitter-аккаунте.
В свою очередь, в Instagram сообщили, что соцсеть медленно, но верно возвращается к работе.
"Спасибо за то, что вы с нами, и приносим извинения за ожидание", – подчеркивается в заявлении Instagram в аккаунте в Twitter.
Instagram is slowly but surely coming back now – thanks for dealing with us and sorry for the wait! https://t.co/O6II13DrMy— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021
Ранее в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Позднее стало известно о сбоях в работе Twitter. Кроме того, неполадки произошли в работе сервисов Tinder, Viber, Snapchat, YouTube, Netflix и Zoom.
Неполадки в работе крупнейших сетевых сервисов продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.
Как заявили в "Лаборатории Касперского", сбои в работе сетевых сервисов могли возникнуть из-за проблем у глобальных провайдеров.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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