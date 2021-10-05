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Технологии

02:11

В Facebook и Instagram заявили, что восстанавливают работу после сбоя

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

В Facebook и Instagram начали работы по восстановлению функционирования социальных сетей после глобального сбоя.

Уточняется, что специалисты пытаются восстановить доступ к приложениям и сервисам компании.

"Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", – заявили в Facebook в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, в Instagram сообщили, что соцсеть медленно, но верно возвращается к работе.

"Спасибо за то, что вы с нами, и приносим извинения за ожидание", – подчеркивается в заявлении Instagram в аккаунте в Twitter.

Ранее в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

Позднее стало известно о сбоях в работе Twitter. Кроме того, неполадки произошли в работе сервисов Tinder, Viber, Snapchat, YouTube, Netflix и Zoom.

Неполадки в работе крупнейших сетевых сервисов продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

Как заявили в "Лаборатории Касперского", сбои в работе сетевых сервисов могли возникнуть из-за проблем у глобальных провайдеров.

Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру

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