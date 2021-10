В Facebook и Instagram заявили, что восстанавливают работу после сбоя

В Facebook и Instagram начали работы по восстановлению функционирования социальных сетей после глобального сбоя.

Уточняется, что специалисты пытаются восстановить доступ к приложениям и сервисам компании.

"Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", – заявили в Facebook в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, в Instagram сообщили, что соцсеть медленно, но верно возвращается к работе.

"Спасибо за то, что вы с нами, и приносим извинения за ожидание", – подчеркивается в заявлении Instagram в аккаунте в Twitter.

Instagram is slowly but surely coming back now – thanks for dealing with us and sorry for the wait! https://t.co/O6II13DrMy