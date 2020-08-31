Ефремов приехал в Пресненский суд на заседание по делу о ДТП

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Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский суд, где состоится заседание по делу о ДТП со смертельным исходом.

Это первое заседание после возвращения в процесс адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Ранее Пресненский районный суд назначил следующее заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.