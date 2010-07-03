Защита Мамаева просит Москалькову обратиться к председателю Мосгорсуда

Защита футболиста Павла Мамаева попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову сообщить председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой о нарушениях прав осужденных спортсменов. Адвокат Игорь Бушманов заявил, что рассчитывает на содействие Москальковой в восстановлении прав его подзащитного.
Как пояснил адвокат, суд первой инстанции допустил судебную ошибку, что привело к незаконному осуждению футболистов. "Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи", − цитирует Бушманова ТАСС.
Представитель защиты Мамаева также обратился к Москальковой с просьбой направить на заседание Мосгорсуда 13 июня сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.
8 мая 2019 года суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. Адвокаты Мамаева и Кокорина уже обжаловали приговор.
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