Защита Мамаева просит Москалькову обратиться к председателю Мосгорсуда

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита футболиста Павла Мамаева попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову сообщить председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой о нарушениях прав осужденных спортсменов. Адвокат Игорь Бушманов заявил, что рассчитывает на содействие Москальковой в восстановлении прав его подзащитного.

Как пояснил адвокат, суд первой инстанции допустил судебную ошибку, что привело к незаконному осуждению футболистов. "Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи", − цитирует Бушманова ТАСС.

Представитель защиты Мамаева также обратился к Москальковой с просьбой направить на заседание Мосгорсуда 13 июня сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.

8 мая 2019 года суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. Адвокаты Мамаева и Кокорина уже обжаловали приговор.

13 июня Мосгорсуд проверит законность приговора.