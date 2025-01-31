Суд арестовал еще трех фигурантов дела в отношении экс-гендира "Фонбета" о взятке

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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении бывшего руководителя букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Под арест подпали один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией.

Самого Анохина арестовали накануне до 29 марта вместе с его сообщником, частным детективом Степаном Грицковым. Следователи выяснили, что он хотел избежать представления в следственные органы результатов деятельности органов ФСБ, а также УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Экс-глава "Фонбета" передал 60 миллионов рублей через цепочку посредников. Из них 10 миллионов получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для дальнейшей передачи неизвестным вышестоящим должностным лицам.

Еще 10 миллионов рублей были переданы сотруднику ФСБ, который вместе с еще одним посредником принял участие в оперативном эксперименте.

После этого правоохранители задержали Анохина и нескольких посредников. Бывший руководитель букмекерской компании признал свою вину в даче взятки.

По этому делу 31 января суд также отправил в СИЗО заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола. По словам следователя, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, а также обладает широкими связями среди правоохранителей.