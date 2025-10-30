Брат Галкина подал иск к изданию Life.ru

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Брат юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрий обратился в суд с иском к изданию Life.ru о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что иск к ООО "ДИДЖИТАЛ НЬЮС" (Life.ru. – Прим. ред.) поступил в Савеловский районный суд.

Поводом для обращения в инстанцию послужила статья под заголовком "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима". В ней, по мнению истца, изложены не соответствующие действительности сведения.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября.

В 2024 году СМИ сообщили об обысках в доме у брата шоумена на Рублевке и в его компании. Позже стало известно, что они были проведены из-за сокрытия двойного гражданства.

