Номера проданного Bentley Максима Галкина оказались вдвое дороже самой машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Номера на редком автомобиле Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал юмористу и шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр иноагентов в РФ), оказались вдвое дороже самой машины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы.

Артист более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. На продажу машина была выставлена в марте текущего года.

При этом в январе в документы внесли пометку о выдаче новых государственных регистрационных знаков взамен утраченных или испорченных. Также были получены новые паспорта транспортного средства. Через два месяца владелец автомобиля и его номер сменились.



Предыдущие номера были оформлены с зеркальными цифрами и тремя буквами "О". Согласно данным открытых источников, стоимость похожих регистрационных знаков с новым кодом Московского региона превышает 7,4 миллиона рублей.

В то же время сам автомобиль оценивается в 2,3–4,5 миллиона рублей. Сейчас в России продается четыре таких подержанных Bentley.

Ранее стало известно, что товарный знак Галкина будет действовать в России до 2030 года. В 2019 году Роспатент продлил срок его действия, и с тех пор никаких изменений в базу не вносили.

Тем не менее президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов попытался лишить юмориста товарного знака. Он подал заявление с просьбой остановить правовую охрану знака, принадлежащего иноагенту.

