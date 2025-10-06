Максим Галкин избавился от редкого Bentley, которым владел более 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Юморист и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) продал редкий автомобиль Bentley Arnage, сообщает РИА Новости.

Как следует из документов, на которые ссылается агентство, пародист более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. А весной текущего года люксовый автомобиль выставили на продажу. Вскоре у него появился новый собственник и другой госномер.

Стоимость подобного авто составляет от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время на российском рынке представлено четыре таких подержанных Bentley.

Ранее сообщалось, что товарный знак Максима Галкина будет действовать в России до 2030 года. В 2019 году Роспатент продлил срок его действия, и с тех пор никаких изменений с ним в базе не происходило.

Попытка лишить Галкина товарного знака была предпринята президентом "Первой патентной компании" Анатолием Ароновым. Он подал заявление с просьбой остановить правовую охрану товарного знака иноагента.

