Двое подозреваемых в похищении футболиста арестованы в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил до 25 декабря в СИЗО еще двух фигурантов дела о разбое, попытке похищения футболиста и похищении бизнесмена. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что одного из фигурантов – Никиту Ануфриева – подозревают в подстрекательстве к похищению человека, а другого – Даниила Лосева – в покушении на похищение человека. При этом обвинение было предъявлено пока только последнему.

"Фигуранты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать им меру пресечения в виде запрета определенных действий", – сказано в сообщении.

Об их задержании стало известно 29 октября. Оба свою вину признали. До этого в Санкт-Петербурге были задержаны пятеро подозреваемых.

Злоумышленники пытались похитить полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового 23 октября возле дома на Вязовой улице. Однако довести до конца задуманное им не удалось, так как спортсмен оказал сопротивление.

Предприниматель Сергей Селегень, который является зятем депутата Госдумы Вячеслава Макарова, был похищен вечером 25 октября недалеко от магазина на Крестовском острове. Злоумышленники вынудили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали от него еще 10 миллионов рублей за освобождение.

По предварительным данным, фигуранты действовали по указанию пользователя мессенджера Telegram под ником Сатанист. Они утверждали, что предполагаемый заказчик находился за границей.

