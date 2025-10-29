В Петербурге задержаны еще двое подозреваемых в нападении на футболиста и бизнесмена

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге задержаны еще двое подозреваемых по делу о разбое, покушении на похищение футболиста и похищении бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, один из задержанных предложил соучастникам за денежное вознаграждение похитить человека. К настоящему моменту оба злоумышленника допрошены. Во время следственных мероприятий они признали свою вину. Сейчас сотрудники СК решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Еще четверо подозреваемых по этому делу были задержаны в Санкт-Петербурге утром 27 октября. Их жертвами должны были стать полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой и предприниматель Сергей Селегень, который является зятем депутата Госдумы, экс-спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Футболиста злоумышленники пытались похитить 23 октября возле дома на Вязовой улице. Однако довести до конца задуманное им не удалось, так как спортсмен оказал сопротивление. Ему помог знакомый, с которым им удалось сбежать.

Бизнесмен был похищен вечером 25 октября недалеко от магазина на Крестовском острове. Злоумышленники вынудили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали от него еще 10 миллионов рублей за освобождение.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Спустя время суд арестовал задержанных.

Затем стало известно о задержании пятого фигуранта. По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию пользователя мессенджера Telegram под ником Сатанист. Фигуранты утверждали, что предполагаемый заказчик находился за границей.