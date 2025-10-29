Пенсионерка отсудила у фигуранта дела Долиной почти 300 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пенсионерка отсудила 284 тысячи рублей у Артура Каменецкого, который проходит по делу о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По предварительным данным, деньги пенсионерки были переведены на счет Каменецкого в результате мошенничества. Злоумышленник на протяжении долгого времени незаконно удерживал средства, которые принадлежат пожилой женщине.

Суд указал на то, что подтверждений наличия договорных отношений или иных правовых оснований для получения и удержания денег пенсионерки у Каменецкого нет. Иск женщины был удовлетворен.

Решение о возмещении ущерба было вынесено судом в прошлом году, то есть незадолго до аферы с квартирой артистки. Интересы пожилой женщины представлял прокурор, так как она является пенсионером по старости и не могла защищать свои права.

СМИ также выяснили, что Каменецкий до этого момента уже был не раз осужден по статьям о вымогательстве, разбое и наркотических веществах.

Долина стала жертвой мошенничества в августе 2024 года. Злоумышленники убедили певицу, что ее квартирой якобы заинтересовались аферисты. В результате артистка продала свое имущество, а все деньги от сделки перевела на "безопасный счет". Также она выслала и иные средства.

Спустя время Долина подала в суд иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной. В результате артистке вернули недвижимость. Покупательница Полина Лурье не согласилась с этим и обжаловала решение инстанции. Однако Мосгорсуд оставил ее просьбу без удовлетворения.

В июле этого года было завершено расследование дела Долиной. К уголовной ответственности были привлечены Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Свою вину признали лишь Каменецкий и Леонтьев. Общий ущерб достиг свыше чем 317,6 миллиона рублей.

