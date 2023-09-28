Суд арестовал главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю по делу о злоупотреблении полномочиями

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Начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина отправили под арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

"Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей", – передает ТАСС заявление судьи.

Уточняется, что Волынкин злоупотребил полномочиями, когда осуществлял приемку работ по неисполненному государственному контракту. Его действия нанесли ущерб на сумму около трех миллионов рублей.

Волынкин был задержан 27 сентября по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Говорилось, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

Позднее следователь по данному делу отметил, что обвиняемый признал свою вину в совершении общественно опасного деяния.

До этого сообщалось об аресте главы администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.



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