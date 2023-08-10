Главу района в Ростовской области арестовали за превышение полномочий

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Главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного арестовали на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

"Цимлянским районным судом Ростовской области рассмотрен материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Цимлянского района Ростовской области Светличного Владимира. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 октября", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Светличного обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а также пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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