Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю признал вину в злоупотреблении полномочиями

Фото: Следственный комитет РФ

Начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, признал свою вину.

"Волынкин совершил общественно опасное деяние и признал свою вину в нем", – передает ТАСС заявление следователя из зала Басманного суда столицы.

Волынкина задержали 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Говорится, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

Стало известно, что следствие намерено просить Басманный суд Москвы об аресте обвиняемого.

До этого глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный был арестован на два месяца, до 6 октября 2023 года, по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.



"Московский патруль": начальника отдела полиции по Басманному району задержали в Москве