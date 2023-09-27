Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали за злоупотребление полномочиями – СМИ

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Начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Волынкина задержали 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Что именно вменяется Волынкину, не уточняется. Говорится, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года. СМИ пишут, что его задержали по коррупционному делу.

Ранее Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева до 2 октября текущего года. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

О задержании Андреева стало известно ранее 31 августа. В случае признания его вины мужчине может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

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