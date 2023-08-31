Суд арестовал главу ОМВД Басманного района Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями

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Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева до 2 октября текущего года. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следственных органов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его подозревают по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

О задержании Андреева стало известно ранее 31 августа. В случае признания его вины мужчине может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

Также главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного арестовали на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Он пробудет под стражей до 6 октября.

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