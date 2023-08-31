Главу ОМВД Басманного района Москвы задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

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В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Тушинского суда.

"В суд поступило ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрееву С. В., он подозревается по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", – отметили сотрудники суда.

В пресс-службе добавили, что Андреев был доставлен в суд, в скором времени начнется заседание, в рамках которого ему изберут соответствующую меру пресечения.

При этом в суде не уточнили суть претензий к задержанному. Андрееву, в случае признания его вины, может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

Отмечается, что мужчина был назначен на должность начальника ОМВД Басманного района Москвы в ноябре 2022 года.

Ранее глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный был арестован на два месяца, до 6 октября 2023 года, по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.



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