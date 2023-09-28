СК просит арестовать главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, сообщает ТАСС.

Волынкина задержали 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Говорится, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

Ранее Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева до 2 октября текущего года. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

О задержании Андреева стало известно ранее 31 августа. В случае признания его вины мужчине может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

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