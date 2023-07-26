Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска по делу о злоупотреблении полномочиями

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Индустриальный районный суд Ижевска отправил экс-мэра города Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Отмечается, что суд изучил ходатайство следователя об избрании данной меры пресечения, после чего выслушал мнение участников процесса. Также были исследованы материалы дела.

"Суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О. Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, до 25 сентября 2023 года, и установил в отношении него ряд ограничений", – отметили в пресс-службе.

Следственный комитет Удмуртии отметил, что сотрудники продолжают расследовать дело, возбужденное в отношении Бекмеметьева.

Согласно данным следствия, в 2021 году мужчина передал в собственность коммерческой организации, которая занималась строительством жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил экс-гендиректора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 миллионов рублей по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.



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