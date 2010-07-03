Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю

Адвокаты направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения владельцу и директору лагеря "Холдоми" под Хабаровском, где произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Коробкова.

"В суд направлено ходатайство об изменении меры с ареста на домашний арест для Максима Кузнецова, интересы которого я представляю. Просим суд разъяснить, какие нормы безопасности он нарушил. Заявление об изменении меры пресечения, насколько мне известно, также подал адвокат Валерия Бурлакова", – сказал Коробков.

Он уточнил, что дальнейшую дату ходатайства определит суд.

Ранее стало известно, что власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении звания Героя России Алексею Мартыненко, который спасал детей при пожаре в палаточном лагере. 11-летний мальчик помогал детям, но сам получил ожоги и погиб.

Мальчик стал четвертой жертвой пожара в лагере. Он скончался уже в реанимации. За его жизнь боролись врачи, но безуспешно. Помимо Алексея, погибли три девочки. Тело одной из них обнаружили сразу. Других детей несколько часов пытались спасти врачи-реаниматологи.

Пожар в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

В лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка. Еще девять человек пострадали.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". Арестованы подозреваемые – директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Также арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, ответственный за проверки.

После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь. Всех детей оттуда уже вывезли.

