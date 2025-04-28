Суд вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил диггера Никиту Дубаса к 8,5 года колонии за нелегальную экскурсию по коллектору Неглинки, в которой погибли восемь человек. Бизнесмен Александр Ким получил 5,5 года колонии общего режима, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Оба фигуранта признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. При этом представитель гособвинения просил суд назначить Киму и Дубасу 6 и 9 лет лишения свободы соответственно и требовал удовлетворить иски потерпевших на сумму порядка 34 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил гражданские иски. С Кима и Дубаса было взыскано в пользу потерпевших 14 миллионов рублей, а также судебные издержки.

Трагедия произошла летом 2023 года. В Москве-реке 21 августа были найдены тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Тогда вину они не признали.

В сентябре 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Киму и Дубасу обвинение. Согласно версии прокурора, объявление о незаконной экскурсии было составлено Дубасом, а Ким разместил его на сайте компании "Спутник". Оба организатора не проверили безопасность мероприятия и не отменили его после того, как узнали о неблагоприятном прогнозе погоды.

