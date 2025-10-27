Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице в кассационном суде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье обжаловала решение о признании недействительной сделки купли-продажи, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что жалоба зарегистрирована в кассационном суде.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники убедили ее в том, что квартирой якобы заинтересовались аферисты. Певица продала свое имущество и перевела деньги на "безопасный счет", позже выслав и другие средства.

Спустя время Долина подала в суд на Лурье, артистке вернули недвижимость. В мае 2025 года покупательница квартиры подавала жалобу о признании незаконной сделки купли-продажи в Хамовнический суд Москвы. Иск певицы и встречный иск Лурье были объединены в одно производство. В сентября Мосгорсуд оставил за Долиной право собственности на ее квартиру.

В июле этого года было завершено расследование дела о мошенничестве. К уголовной ответственности привлекли Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежду Цырульникову. Сумма ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

Также стало известно, что один из 10 дропперов, который обналичил 15 миллионов рублей во время совершения мошенничества, скончался. Производство по гражданскому делу в части предъявленных требований было прекращено.

