Прокуратура потребовала пересмотреть дело певца Шарлота

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петребурга"(Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за реабилитацию нацизма, так как рассматривает его как мягкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда", – пояснили в прокуратуре.

В свою очередь, отец певца Валерий заявил, что также апелляционную жалобу на приговор подала защита Шарлота.

Кроме того, в Самарском областном суде подтвердили факт поступления апелляций. Рассматривать их будет четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

В конце ноября 2023 года Шарлота задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время его вновь арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, певец нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

В октябре 2024 года суд приступил к рассмотрению дела в отношении певца. Во время слушания Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. В результате суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения.