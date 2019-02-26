Адвокат матери ночевавшего в лесу ребенка обжаловал ее арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Апелляционную жалобу на арест Надежды Куликовой, чей шестилетний сын ночевал в парке "Лосиный остров", зарегистрировал Преображенский суд. В карточке дела сказано, что вынесенный вердикт обжалован 25 февраля, передает РИА Новости.

Под стражу женщину заключили до 18 апреля. Необходимость ареста следствие обосновало тем, что она может повлиять на ребенка для изменения показаний. Кроме того, Куликовой предъявили обвинение в покушении на убийство сына.

Вечером 17 февраля шестилетний мальчик потерялся в парке "Лосиный остров", где и провел всю ночь. Со слов женщины, ребенок убежал и не вернулся, однако сам он утверждает, что мать специально оставила его одного в наказание за попытку убийства собаки.

Утром 18 числа замерзшего мальчика нашли автомобилисты. Позже они рассказали следствию, что на ребенке был мешок со скотчем, который также был найден на месте происшествия. При этом в мешке лежала детская варежка.

По версии СК, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, а в это время мальчик пытался найти выход из леса морозной ночью. Вскоре в автомобиле матери нашли три рулона скотча, волосы с детского кресла, а также отпечаток руки на пластиковой бутылке.

