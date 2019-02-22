Мать потерявшегося в парке "Лосиный остров" мальчика арестована

Преображенский суд Москвы арестовал до 18 апреля Надежду Куликову. По данным следствия, женщина намеренно оставила своего ребенка на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передает Агентство "Москва".
По информации СК, рано утром 18 февраля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся.
Всю ночь он провел в лесопарке и только к утру вышел к заправке, где его заметили взрослые. Они позвонили в экстренные службы.
По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.
Мальчик, который провел ночь один в лесу, обвинил мать в попытке убийства
Сама Надежда Куликова утверждает, что сын от нее сбежал. Однако мальчик заявил, что мама намеренно оставила его в лесу: якобы она наказала его за попытку утопить собаку.
Одна из работниц заправки, на которую привезли ребенка, поначалу заявила, что мальчик был обмотан скотчем, а его голову закрывал пакет. Позже женщина стала отрицать, что упоминала такие подробности. Позднее при обыске у мамы маленького Льва изъяли три рулона скотча и нож.
При этом, воспитатели шестилетнего мальчика назвали его веселым и неагрессивным ребенком. Мама отмечает, что у сына были психологические проблемы, однако в саду с этим не согласны. Педагоги Льва не верят, что мальчик способен причинить боль.
Отца ребенка сотрудники учреждения никогда не видели. Бабушка заявила, что дочь запретила ей рассказывать подробности случившегося журналистам.
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