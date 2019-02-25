Найденного в парке "Лосиный остров" мальчика передадут под опеку бабушки

Шестилетнего мальчика, который провел ночь на территории парка "Лосиный остров", после выписки из больницы передадут под опеку бабушке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
"Семья на социальном обслуживании в учреждениях поддержки семьи и детства не состояла. Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того, как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
В департаменте также отметили, что сотрудники соцзащиты возьмут семью мальчика на социальное сопровождение. Опекуну и ребенку предоставят психологическую и социально-педагогическую помощь. Кроме того, при необходимости, будет предоставлены продуктовая, вещевая и материальная помощь. Мальчик также сможет проходить социальную реабилитацию в центре поддержки семьи и детства.
Мальчика нашли у автозаправочной станции 18 февраля. Нашедшие ребенка рассказали, что на нем был мешок со скотчем, который позже обнаружили при осмотре места происшествия.
По данным Следственного комитета, рано утром 18 февраля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся. Однако из автомобиля москвички полицейские изъяли рулоны скотча, нож-штопор и другие улики. Их направили на экспертизу. Саму женщину задержали по подозрению в покушении на убийство сына.
22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. Она не возражала. Адвокат указала, что такой ответ связан с шоком обвиняемой. Защита уже заявила, что обжалует ее арест.
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