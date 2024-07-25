ТАСС: Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-замглавы МО РФ Иванова 7 августа

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Московский городской суд рассмотрит апелляцию бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина по поводу продления срока ареста 7 августа в 14:00. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В своей жалобе защита обвиняемых просит назначить им домашний арест или избрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Бородин мотивирует свою просьбу проблемами с сердцем.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия. Позже он попросил суд отпустить его из-под стражи, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Обвиняемый и его защита попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.