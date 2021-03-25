Суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин в Москве

Фото: МВД РФ

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Хусен Сомон, обвиняемый в смертельном ДТП, арестован до 23 мая 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Головинского суда Анастасию Уртикову.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Уртикова.

Во вторник, 23 марта, автомобиль Mercedes на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

