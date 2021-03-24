Виновник ДТП на севере Москвы заявил, что у автомобиля отказали тормоза

Видео: МВД РФ

Мужчина, который сбил двух человек на севере Москвы, заявил, что у автомобиля в момент ДТП отказали тормоза. На видео допроса, опубликованного МВД, он признал вину.

"Я задержан за аварию, произошедшую возле метро "Водный стадион". Я признаю вину, я виноват", – сказал он.

По его словам, в тот день он ужинал с другом, а после отправился в медучреждение проверить ногу, которую сломал 1,5 месяца назад. Около метро "Водный стадион" он не справился с управлением – отказали тормоза – и въехал в другой автомобиль.

Задержанный утверждает, что, перед тем как сесть за руль, он не пил алкоголь, а ехал со скоростью 60–70 км/ч. После ДТП водитель, как он рассказал, был в шоковом состоянии, поэтому вызвал такси и уехал с места ДТП.

"Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу", – утверждает задержанный.

В МВД не уточнили имени виновника ДТП, однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что его зовут Хусен Сомон.

Во вторник, 23 марта, автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.