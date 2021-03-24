Уголовное дело возбуждено после ДТП на севере Москвы с двумя погибшими

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Столичные полицейские возбудили уголовное дело после ДТП с автомобилем Mercedes на севере Москвы, в результате которого погибли два пешехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"По факту ДТП на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – рассказали в полиции.

Уточняется, что в настоящее время водителя иномарки разыскивают.

Во вторник, 23 марта, автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.