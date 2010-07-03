Арест обвиняемому в краже картины Куинджи попросили продлить

Полиция попросила Таганский суд продлить арест Денису Чуприкову, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.
Ходатайство следствия поступило 22 марта, а заседание назначено на 25 число. Срок продления меры пресечения, о котором просят представители МВД, в суде не уточнили.
В конце января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Мужчина сам показал место, где находилась картина.
Как выяснилось позже, произведение живописца получило незначительные повреждения и нуждается в реставрации.
Вскоре Чуприкова арестовали на два месяца. Кроме того, его направили на экспертизу к психиатрам.
После инцидента смотрителя музея уволили. Помимо этого, Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений.
Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел привлечь к себе внимание
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