Военный суд выпустил из СИЗО директора парка "Патриот" Ахмедова

Фото: parkpatriot.ru

Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, который проходит по делу о хищении средств, выделенных на работу парка, выпустил из-под стражи и отправил под домашний арест 235-й гарнизонный военный суд. Об этом РИА Новости из зала суда.

Слушание проходило в закрытом формате по требованию стороны защиты, указавшей, что во время суда будут обсуждаться вопросы о здоровье директора "Патриота".

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей.