Врио директора парка "Патриот" стал Владимир Михайлюк

Фото: parkpatriot.ru

Парк "Патриот" сменил руководителя. Об этом следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает ТАСС.

Теперь вместо арестованного по делу о мошенничестве Вячеслава Ахмедова временно исполняющим обязанности назначен его заместитель и начальник многофункционального огневого центра Владимир Михайлюк.

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

На их активы были наложены обеспечительные аресты. При этом точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако, по некоторым данным, она превышает 40 миллионов рублей.

Спустя время Ахмедова арестовали до 21 сентября. При этом сам директор парка не признает вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.



СК РФ задержал главу парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова



