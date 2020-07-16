Адвокат Сафронова рассказал, что информация о передаче гостайны поступила из СВР

14:05
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Информация о передаче бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым гостайны чешским спецслужбам поступила из Службы внешней разведки, сообщил адвокат ответчика Иван Павлов.
Он отметил, что в сообщении был указан человек, которому Сафронов передал секретные сведения. Из документа исходит, что он имел отношение к спецслужбам Чехии.
"Оно подписано генералом без указания фамилии", – отметил Павлов.
Ранее адвокат сообщал, что, по данным следствия, человек, который получил секретную информацию, был иностранцем, имевшим отношение к чешским спецслужбам. При этом его данные, в том числе имя и гражданство, пока не уточняются.
Сегодня Мосгорсуд проверяет обжалование защитой Сафронова его ареста. В настоящий момент он пребывает в СИЗО, куда его отправили на два месяца. Адвокат сообщил, что встречи с его подзащитным проходят через стекло по телефону, однако доступ к нему усложнен из-за мер по профилактике коронавируса.
Советника главы "Роскосмоса" задержали по подозрению в госизмене. Сообщается, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности РФ. Секретные данные получали представители чешской спецслужбы, считают обвинители.
Суд приобщил к делу характеристики Сафронова из "Роскосмоса" и сотрудничавших с ним СМИ
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