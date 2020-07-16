Следствие считает, что Сафронов передавал данные через иностранца – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, сотрудничал с иностранным шпионом, считает следствие ФСБ. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов.

"По данным письма из СВР (Служба внешней разведки. – Прим. ред.), человек, якобы получивший от Сафронова секретные сведения, – неизвестный, неназванный иностранец, шпион. Он обучен, имеет специальные навыки, является представителем чешской спецслужбы. Его гражданство в письме СВР не уточняется", – поделился адвокат.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Советнику генерального директора госкорпорации "Роскосмос" предъявили обвинение в госизмене. По данным следствия, Сафронов передавал секретную информацию чешским спецслужбам. Свою вину подозреваемый не признает и связывает обвинение со своей бывшей журналистской деятельностью.