Суд Армении продлил арест бизнесмена Карапетяна

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Антикоррупционный суд Армении продлил предварительный арест предпринимателя Самвела Карапетяна на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Арама Вардеваняна.

Он уточнил, что заседание продолжалось на протяжении примерно 10 часов. Правозащитник назвал обвинения в адрес Карапетяна беспочвенными и политическими.

Бизнесмена обвиняют в публичных призывах к захвату власти Армении. Сам Карапетян не признал вину.

В середине июня в его доме были проведены обыски. По словам предпринимателя, также задержали около 45 человек, вышедших на его поддержку.

Кроме того, обыски также провели в головном офисе компании "Ташир", президентом и основателем которой является Карапетян. В СК Армении отметили, что процедуры связаны с уголовным делом об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.