Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловал свой арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Мухаммад Шарипзода включен в список террористов и экстремистов)

Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Шарипзода (включен в список террористов и экстремистов) обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

"В суд поступила апелляция на избрание меры пресечения Шарипзоде", – говорится в сообщении.

В инстанции добавили, что позже заявление изучит Мосгорсуд.

Басманный суд арестовал Шарипзоду 5 апреля. Следствие считает, что он участвовал в подготовке теракта. В связи с причастностью к трагедии уроженца Таджикистана поместили под арест до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта, когда четверо террористов открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал. В больницах все еще остаются 34 пациента. Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал всех их, включая четверых нападавших.

