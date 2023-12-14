Суд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца января

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 января следующего года.

"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – передает ТАСС сообщение суда.

В настоящее время блогера проверяют по всем налогам, сборам и взносам за 2022 год. Адвокат Блиновской объяснил, что для ответов на запросы налогового органа нужен интернет, доступ к которому ранее запретил суд.

Ранее Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Также суд решил оставить без изменений избранные ранее блогеру запреты и ограничения. При этом суд еще на три месяца продлил наложение обеспечительных мер на расчетные счета компаний третьих лиц в столичных банках.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.



Блиновской продлили домашний арест еще три месяца