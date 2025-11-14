Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 16:55

Происшествия

Подозреваемому по делу об обрушении "Снежкома" избрана мера пресечения

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Подозреваемому в нарушении правил безопасности при демонтажных работах горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске избран запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Подмосковья.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела был произведен повторный осмотр места происшествия, а также изъята вся необходимая техническая документация.

Продолжаются допросы, и устанавливаются потерпевшие. Планируется назначение строительно-технической и оценочной экспертиз.

Обрушение части "Снежкома" произошло 11 ноября. Конструкции и грязь упали на парковку и соседнюю дорогу. Пострадали три человека, а также как минимум 50 автомобилей. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. В местной администрации уточнили, что владельцы поврежденных машин получат компенсацию.

Накануне, 13 ноября, стало известно о задержании начальника строительного участка. Было установлено, что работы по сносу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. Мужчина в ходе допроса полностью признал вину.

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика