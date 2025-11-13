Задержан начальник строительного участка по делу об обрушении "Снежкома"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Задержан начальник строительного участка по делу об обрушении части горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажа. В настоящее время с ним работают следователи.

Установлено, что работы по сносу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. Кроме того, принятые меры безопасности при демонтаже фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это была возложена на начальника стройучастка.

Во время допроса задержанный полностью признал вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом для избрания подозреваемому меры пресечения.

Обрушение части "Снежкома" произошло 11 ноября. В результате конструкции и грязь упали на парковку и соседнюю дорогу. Пострадали 3 человека, а также как минимум 50 автомобилей.

Ущерб от обрушения оценивается в 100 миллионов рублей. Владельцы поврежденных машин получат компенсацию, уточнили в местной администрации.