Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

12:23
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что апелляционная жалоба на приговор актеру находится на стадии завершения, передает ТАСС.
"Время есть. Мы уже завершаем (работу)", – рассказал Пашаев, добавив, что документ еще не подан.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.
Позднее стало известно, что Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева. При этом актер заявил, что не ожидал такого приговора и якобы адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
Сам Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу Ефремова. Он назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.
Эльман Пашаев отреагировал на новое обвинение в свой адрес
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