Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

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Эльман Пашаев назвал чушью планы министерства юстиции внести представление о прекращении его статуса адвоката. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее в Минюсте заявили, что планируют внести представление о прекращении статуса адвоката, защищающего в суде актера Михаила Ефремова по делу о ДТП.

"Это чушь собачья", – ответил защитник на просьбу прокомментировать такую информацию.

Пашаев также добавил, что рассчитывает представлять Ефремова на апелляции.

8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в столичной больнице.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

Ранее Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг. Ко всему прочему, Пашаев называл свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.