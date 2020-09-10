Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг

"Интервью": Эльман Пашаев – о приговоре Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов отказался от его услуг после встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии.

"Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь", – сказал адвокат в эфире телеканала Москва 24.

Пашаев отметил, что спустя несколько часов после этого разговора правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что Ефремов ищет нового адвоката.

Ранее Пашаев подтвердил, что больше не является адвокатом Ефремова, уточнив при этом, что рассчитывает на продолжение работы в части подготовки апелляции. Он также обратил внимание, что бесплатно предоставлял свои услуги актеру.

8 сентября Ефремов после вынесенного ему приговора заявил, что не ожидал такого наказания, уточнив, что адвокат его якобы подставил. Позднее актер принял решение вновь отказаться от услуг Пашаева. Отмечалось, что искать нового защитника Ефремову будет его жена.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, также его лишили права управления транспортным средством на три года. Кроме того, Ефремова обязали возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову.

В июне Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

