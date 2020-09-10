Федеральная палата адвокатов подтвердила нарушение этики Эльманом Пашаевым

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Квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева. Это подтвердил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров.
"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания действительно приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева. Оценивались именно этичность поведения адвоката и соблюдение правил профессии, а не его правовая позиция", – отметил Шаров.
Он добавил, что о решениях комиссии пока говорить преждевременно. К тому же, по его словам, заключение готовится для Совета палаты, а не для общественности.
Ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.
По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.
Также стало известно, что Ефремов вновь отказался от услуг своего адвоката. Как отмечалось, актер недоволен работой, которую проделал Пашаев, родственники Ефремова работают над поиском нового адвоката. Сам же Эльман Пашаев заявил, что удовлетворен своей работой на процессе по делу о смертельном ДТП.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
Защитник Ефремова признал нарушение адвокатской этики
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