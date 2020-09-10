Пашаев заявил, что закончил работу с Ефремовым

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что закончил работать с Михаилом Ефремовым, который был осужден на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

"Я закончил работу с Ефремовым, мне осталось только подать апелляционную жалобу. Соглашение истекло", – сообщил Пашаев в эфире телеканала Москва 24.

8 сентября Ефремов после вынесенного ему приговора заявил, что не ожидал такого наказания, уточнив, что адвокат его якобы подставил. Позднее актер принял решение вновь отказаться от услуг Пашаева. Отмечалось, что искать нового защитника Ефремову будет его жена.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, также его лишили права управления транспортным средством на три года. Кроме того, Ефремова обязали возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову.

В июне Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

