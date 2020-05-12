Суд арестовал организатора хосписа в Красногорске, где произошел пожар

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Суд арестовал Дмитрия Новикова, который отвечал за организацию красногорского хосписа, в котором произошел пожар.

Об этом сообщила Ольга Врадий, главный представитель следственного управления СК РФ по Московской области. Она отметила, что Новиков арестован до 11 июля.

"Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на 2 месяца, до конца следствия", – сказала Врадий.

В ведомстве Агентству "Москва" сообщили, что в ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Московской области.

В ходе расследования выяснили, что Дмитрий Новиков с целью организации частного хосписа арендовал загородный дом. Проживание в учреждении стоило от 1 до 1,2 тысячи рублей в сутки. На момент инцидента в хосписе находились 29 постояльцев.

Ранее Новиков был задержан следователями в связи с подозрением по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Впоследствии он признал свою вину.

Инцидент произошел 11 мая в микрорайоне Опалиха Красногорска. По факту возгорания в частном хосписе для престарелых следователи возбудили уголовное дело. В качестве предварительной причины возгорания представители СК РФ называли неисправность электропроводки.

В результате возгорания в красногорском хосписе погибли 11 человек.