Пятизвездочный отель загорелся в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пятизвездочный отель Moscow Country Club загорелся в городском округе Красногорск, передает Агентство "Москва".

Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС по Московской области. Гостиница располагается на 31 километре Волоколамского шоссе.

В настоящее время горят два строения: ресторан по всей площади и кровля второго строения. На месте работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар ранее произошел в столичной гостинице "Космос". Огонь распространился на 25 этаже в столовой отеля.