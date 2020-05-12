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Происшествия

10:47

Число жертв пожара в красногорском хосписе увеличилось до 11 человек

происшествия пожар

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Число жертв пожара в частном пансионате в Красногорске увеличилось до 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.

Вероятной причиной произошедшего стала неисправность электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовные дела и намерен просить об аресте организатора хосписа.

Пожар в коттеджном поселке Красногорская усадьба произошел в ночь на понедельник. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.

По данным следствия, задержанный организатор хосписа арендовал загородный дом, чтобы использовать его для возмездного проживания пожилых людей. Суточное проживание для каждого постояльца стоило от 1 до 1,2 тысячи рублей.

Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

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